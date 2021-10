El oro subía este martes debido a que los fuertes temores inflacionarios pesaban en el apetito de los inversores por el riesgo, mientras que un retroceso en los rendimientos de los bonos estadounidenses alentaba el atractivo del lingote, un activo que no rinde intereses.

El oro al contado avanzaba un 0.4% a US$ 1,761.41 la onza a las 1159 GMT, mientras que los futuros del oro en Estados Unidos subían un 0.4% a US$ 1,762.40 la onza.

Una crisis energética mundial está amenazando las perspectivas económicas y ha avivado los temores inflacionarios, lo que ha llevado a algunos inversores a buscar activos de refugio.

“Hay más aversión al riesgo en el mercado y el oro se está beneficiando de eso, junto con las preocupaciones sobre la inflación y el enfriamiento de la economía global”, dijo el analista de Commerzbank Daniel Briesemann.

Si las conversaciones sobre ‘estanflación’ están pasando a un primer plano, “eso debería ayudar al oro a alcanzar el umbral de US$ 1,900 para fines de año, ya que las tasas de interés deberían seguir relativamente bajas incluso si la Fed comienza a recortar sus estímulos”, agregó Briesemann, en referencia al programa de compras de bonos de la Reserva Federal.

El oro se ve tradicionalmente como una cobertura ante la inflación. Sin embargo, la reducción de estímulos de los bancos centrales y los aumentos de las tasas de interés tienden a impulsar los rendimientos de los bonos gubernamentales, lo que se traduce en un mayor costo de oportunidad para mantener lingotes.

La atención del mercado se enfoca esta semana en las minutas de la reunión de política monetaria de la Fed del 21 y 22 de septiembre y en el reporte del índice de precios al consumidor de Estados Unidos, ambos previstos para el miércoles.

Entre otros metales preciosos, la plata sumaba 0.1% a US$ 22.58 la onza; mientras que el platino ganaba 0.1% a US$ 1,008.89 la onza; y el paladio se negociaba con pocos cambios en US$ 2,112.91 la onza.