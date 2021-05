Los precios del oro subían este viernes y el dólar retrocedía desde máximos de una semana, después de que autoridades de la Reserva Federal desestimaron la posibilidad de una inminente alza de tasas de interés para aplacar el avance de la inflación en Estados Unidos.

A las 1110 GMT, el oro al contado sumaba un 0.54%, a US$ 1,836.70 la onza, acumulando un alza del 0.3% en la semana. Los futuros del oro en Estados Unidos subían un 0.6%, a US$ 1,835.30 la onza.

El índice dólar cedía un 0.3% frente a una cesta de seis destacadas monedas, abaratando el lingote a los inversores de fuera de Estados Unidos.

“La Fed no va a echar por la borda el curso de la recuperación económica aumentando las tasas de interés”, dijo Rhona O’Connell, analista de StoneX. “Tenemos problemas globales, en especial la incertidumbre por países como Brasil e India (...) la variante india del coronavirus parece ser ahora un asunto internacional”.

El número de infecciones de COVID-19 en India superó los 24 millones el viernes, en medio de reportes de que una variante altamente transmisible se está propagando por el mundo.

En tanto, datos económicos clave esta semana indicaron un alza mayor a la prevista en los precios al consumidor de Estados Unidos y una caída de los pedidos de subsidios por desempleo a mínimos de 14 meses, lo que avivó la preocupación por una inflación acelerada y un panorama de alzas de tasas que podría concretarse anticipadamente.

Funcionarios de la Fed han sostenido reiteradamente que esperan que el avance de la inflación sea transitorio.

En otros metales preciosos, el paladio ganaba un 1.6% a US$ 2,909 la onza; la plata subía un 0.5% a US$ 27.20 y el platino sumaba un 1.8% a US$ 1,226.