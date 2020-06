Los precios del oro subían el martes, ya que un descenso en las bolsas aumentaba el atractivo del metal, considerado un activo seguro, mientras los inversores esperaban los resultados de la reunión de dos días que comenzará más tarde en el día la Reserva Federal de Estados Unidos.

A las 1126 GMT, el oro al contado sumaba un 0.84%, a US$ 1,708.90 la onza, en su segundo día consecutivo de alzas. Los futuros del oro en Estados Unidos mejoraban un 0.6%, a US$ 1,714.50 la onza.

“Las bolsas no están subiendo más, o al menos no demasiado, lo que quita presión al oro”, dijo Daniel Briesemann, analista de Commerzbank.

Carlo Alberto De Casa, analista jefe de ActivTrades, dijo en una nota que, como el oro ha superado el nivel de resistencia de los 1.700 dólares, es probable que la recuperación continúe si hay más caídas en las acciones.

Los precios del oro bajaron el viernes pasado a US$ 1,670.14 la onza, su nivel más débil en más de un mes, tras una inesperada mejora del empleo en Estados Unidos que indicó que la recuperación económica está en camino.

Los operadores ya han dejado de descontar la posibilidad de tasas de interés negativas en Estados Unidos y están centrados ahora en el encuentro de la Fed, en busca de nuevas señales sobre cómo podrá recuperarse la mayor economía mundial tras el coronavirus.

En otros metales, la plata cedía un 1.5%, a US$ 17.60 la onza; el platino restaba un 0.6%, a US$ 827.98; y el paladio perdía un 3.1%, a US$ 1,959.87.