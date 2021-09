Los precios del oro subían levemente este lunes, recibiendo algo de impulso de una caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, pero el repunte del dólar mantenía al metal bajo control mientras los inversores esperaban las cifras de inflación en la mayor economía mundial más adelante en la semana.

A las 0940 GMT, el oro al contado subía un 0.1% a US$ 1,788.51 la onza, mientras que los futuros del oro en Estados Unidos caían un 0.1% a US$ 1,790.00.

El rendimiento de los bonos del Tesoro referenciales de Estados Unidos a 10 años caía, lo que reduce el costo de oportunidad de tener el lingote, que no rinde intereses.

Los inversores ahora esperan los datos de precios al consumidor de Estados Unidos que se publicarán el martes, lo que podría influir en el cronograma que adopte la Reserva Federal para retirar su apoyo económico.

Los datos se conocerán poco después de los comentarios de varios funcionarios de la Fed sobre que el banco central debería comenzar a reducir las compras de activos este año.

“La presión sobre los precios del oro sigue aumentando, pero con un crecimiento que no es lo suficientemente fuerte como para soportar realmente una fuerte reducción de estímulos, mucho menos un alza de tasas en Estados Unidos, las perspectivas siguen siendo positivas una vez que recuperamos algo de impulso”, dijo el analista Ole Hansen de Saxo Bank.

El lingote ha tenido problemas para superar su rango de aproximadamente US$ 1,780 a US$ 1,800, después de que cayó desde los US$ 1,830 que alcanzó la semana pasada.

El índice dólar alcanzó un máximo de más de dos semanas, mermando el atractivo del oro al elevar su costo para los tenedores de otras monedas.

Entre otros metales preciosos, el platino caía un 0.7% a US$ 949.01 luego de tocar su nivel más bajo desde noviembre de 2020. El paladio ganaba un 0.4% a US$ 2,148.18, luego de tocar un mínimo no visto desde agosto de 2020. La plata retrocedía un 0.3% a US$ 23.64.