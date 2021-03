Los precios del oro subían este miércoles, ya que una reducción del rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense y la preocupación por los confinamientos en la zona euro elevaban la demanda del activo de refugio, aunque la fortaleza del dólar limitaba el alza del lingote.

A las 09:35 GMT, el oro al contado mejoraba un 0.3% a US$ 1,733.01 la onza, mientras que los futuros del oro en Estados Unidos ganaban un 0.4% a US$ 1,731.10 la onza.

“La razón principal por la que el oro ha trepado desde sus mínimos es porque hemos visto un cierto suavizamiento en el rendimiento de los bonos. Si sigue retrocediendo, los precios del oro podrían seguir subiendo hacia el nivel de los US$ 1,760”, dijo Michael Hewson, de CMC Markets.

No obstante, si el dólar sigue afirmándose, eso actúa como un cierto lastre para las ganancias del oro, agregó.

El retorno de los papeles referenciales del Tesoro a 10 años tocó un mínimo de una semana, reduciendo el costo de oportunidad de tener oro, que no devenga intereses.

Las acciones europeas tocaban un mínimo de dos semanas, ya que los renovados confinamientos en la zona euro y la polémica distribución de las vacunas contra el COVID-19 afectaban a la confianza.

No obstante, las ganancias del dólar, que tocó un máximo de cuatro meses frente a sus rivales, limitaban el atractivo del oro.

En otros metales preciosos, el paladio subía un 0.9% a US$ 2,626.39 la onza; la plata mejoraba un 0.7% a US$ 25.26 y el platino trepaba un 1.3% a US$ 1,183.69.