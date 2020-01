Los precios del oro operaban el lunes en máximos de más de una semana, ya que los inversores tomaban coberturas ante las tensiones en Oriente Medio y el juicio político contra el presidente Donald Trump en Washington, mientras que el paladio tocaba récords en medio de temores por un déficit de suministros.

El oro al contado ganaba 0.2% a US$ 1,559.28 la onza a las 1226 GMT, después de haber alcanzado previamente en la sesión los US$ 1,562.51, su máximo nivel desde el 10 de enero. Los futuros de oro en Estados Unidos se negociaban planos en US$ 1,560.30 la onza.

“Los inversores están yendo hacia activos como el oro, a pesar de las alzas de los mercados de acciones, en buena parte por la incertidumbre de largo plazo para el panorama político, que podría generar en el futuro un periodo de volatilidad para los mercados”, dijo Eugen Weinberg, analista de Commerzbank.

Los inversores están llevando su dinero hacia fondos basados en activos como el oro (ETF) y los bancos centrales están adquiriendo el metal a volúmenes récord, añadió Weinberg.

Las tenencias del mayor fondo mundial respaldado en oro, el SPDR Gold Trust, subieron 2.20% a 898,829 toneladas el viernes, el mayor nivel desde el 11 de noviembre.

Los mercados están sumamente atentos a los acontecimientos en Oriente Medio, después de que el movimiento hutí aliado de Irán atacó un campo de entrenamiento militar en Yemen el sábado. Otro asunto en el radar para los inversores es el cierre de dos instalaciones petroleras en Libia y la hostilidad persistente entre Washington y Teherán.

En Washington, el presidente Donald Trump entregará su primera defensa protocolar el lunes antes el juicio político que enfrentará en el Senado estadounidense.

Los volúmenes de operaciones han sido bajos en las últimas horas porque los mercados de Estados Unidos permanecerán cerrados debido a un feriado local.

Entre otros metales preciosos, el paladio avanzaba 2% a US$ 2,522.40 la onza, luego de que el metal utilizado en convertidores catalíticos de autos tocara previamente un máximo histórico de US$ 2,582.19 la onza

La plata sumaba 0.3% a US$ 18.06 la onza, mientras que el platino aumentaba 0.6% a US$ 1,024.17 la onza.