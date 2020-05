Los precios del oro subían este viernes, después de un fuerte declive en el día anterior, ya que una escalada en las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China impulsaba las compras de activos de refugio, aunque la fortaleza del dólar mantenía limitadas los ganancias del lingote.

El oro al contado subía 0.63% a US$ 1,735.32 la onza a las 1228 GMT, después de haber perdido un 1.4% el jueves. En tanto, los futuros del oro en Estados Unidos subían 0.8% a US$ 1,736 la onza.

“En vista de que buena parte de los mercados de acciones y otras materias primas están bajo presión ahora, la incertidumbre en torno a la situación con China y la relación comercial con Estados Unidos está ayudando al oro”, dijo Eugen Weinberg, analista de Commerzbank.

Las tensiones entre Estados Unidos y China se elevaron en las últimas semanas por una disputa sobre el origen de la pandemia del coronavirus y tras la propuesta de Beijing de imponer estrictas leyes de seguridad a Hong Kong, lo que derivó en una fuerte advertencia del presidente Donald Trump en Washington.

La riña entre las dos naciones más poderosas del mundo activó el temor a una recuperación económica lenta tras la devastación global causada por el COVID-19, lo que presionaba a los mercados de acciones y apoyaba la demanda de activos de refugio, como el oro y el dólar.

El índice dólar, que suele incidir en la demanda de oro porque altera los costos de la inversión en el lingote fuera de Estados Unidos, saltaba 0.5% contra una cesta de monedas rivales.

Entre otros metales preciosos, el platino caía 1.6% a US$ 1,981.29 la onza mientras que el paladio cedía 0.5% a US$ 822.25 y la plata bajaba 0.4% a US$ 16.99.