El oro se afirmaba este miércoles, después de que el fuerte desplome de la sesión previa mejoró la demanda del activo seguro por parte de inversores preocupados por la recuperación económica mundial y la incertidumbre en torno a la elección presidencial del próximo mes en Estados Unidos.

A las 0947 GMT, el oro al contado ganaba un 0.2%, a US$ 1,895.41 la onza, tras llegar a perder un 1.9% el martes en reacción al avance del dólar. Los futuros del oro en Estados Unidos mejoraban un 0.2%, a US$ 1,899.20.

“Estamos viendo una cierta recuperación, ya que los bajos precios generaron interés en la compra de los inversores, porque el telón de fondo del oro sigue siendo positivo”, afirmó Carsten Fritsch, analista de Commerzbank.

“Las bajas tasas de interés, la expansión de la política monetaria, el aumento de la deuda pública, la incertidumbre sobre las elecciones estadounidenses; todos estos factores respaldan los precios del oro”, agregó.

El lingote es considerado una cobertura contra la inflación y la depreciación monetaria en medio de unos niveles sin precedentes de estímulo global para aliviar el impacto económico de la pandemia.

No obstante, los inversores que se desprenden de activos de riesgo también tienden a optar por el dólar. Las menores esperanzas de que haya un nuevo paquete de alivio por el coronavirus en Estados Unidos, así como una pausa en ensayos claves de vacunas contra el COVID-19, impulsaban el atractivo del billete verde, limitando el avance del oro.

El dólar tocaba máximos de cerca de una semana frente a una cesta de seis destacadas monedas.

En otros metales preciosos, la plata cedía un 0.2% a US$ 24.11 la onza, el platino ganaba un 0.2% a US$ 867 y el paladio subía un 1.5%, a US$ 2,349.57.