Oro sube por expectativas de estímulos antes de reunión del G-7

Los precios del oro subían el martes, alentados por la expectativa de que los principales bancos centrales del mundo bajarán sus tasas de interés en los próximos días y en momentos en que las autoridades del G-7 se aprestan a coordinar acciones para minimizar el impacto de la epidemia de coronavirus.

El oro al contado sumaba 0.5% a US$ 1,599.01 la onza (1045 GMT), después de haber ganado más de 1% en la sesión anterior. Los futuros del oro en Estados Unidos se afirmaban 0.3% a US$ 1,600.10 la onza.

“Los futuros de la tasa de fondos federales de la Reserva Federal (estadounidense) han estado variando para pasar desde la expectativa de un solo recorte de costos de endeudamiento este año, a tres; y estos cambios han generado un debilitamiento del dólar que a su vez da soporte a los precios del oro”, explicó Han Tan, analista de mercados de la firma FXTM.

Los mercados consideran ahora que la Fed aplicará un recorte de al menos 25 puntos básicos al actual rango meta de su tasa de referencia, 1.50%-1.75%, en su reunión del 17 y 18 de marzo, mientras que prevén un recorte de 10 puntos base en el instrumento principal de financiamiento del Banco Central Europeo (BCE) para el 12 de marzo.

El índice dólar operaba cerca de un mínimo de un mes y medio contra una cesta de monedas rivales.

Los inversores ahora están a la espera del resultado de la conferencia telefónica del G-7 de esta mañana en la que los ministros de Finanzas y gobernadores de bancos centrales hablarán sobre medidas para abordar los efectos del coronavirus. Sin embargo, no se prevé que anuncien recortes de tasas coordinados ni asistencias fiscales específicas, según fuentes.

Los precios del oro se hundieron más de 4.5% el viernes, en medio de una amplia liquidación de los mercados financieros, pero se han estado recuperando desde entonces.

Entre otros metales preciosos, el paladio perdía 0.1% a US$ 2,520.89 la onza, mientras que la plata subía 0.6% a US$ 16.82 y el platino sumaba 1.2% a US$ 870.23 la onza.