El oro subía el jueves por las esperanzas de un acuerdo de estímulo parcial para apoyar a la economía de Estados Unidos luego del impacto del coronavirus, mientras los inversionistas esperan el reporte de solicitudes semanales de subsidios por desempleo en la mayor economía mundial.

A las 09:29 GMT, el oro al contado subía un 0.2%, a US$ 1,891.01 la onza; mientras que los futuros del oro en Estados Unidos ganaban un 0.3%, a US$ 1,895.70.

“El potencial a corto plazo para un estímulo adicional y la perspectiva a más largo plazo para una victoria de Joe Biden-Kamala Harris, que el mercado considera un factor inflacionario, siguen apoyando al oro, dada la mayor demanda de cobertura contra la inflación futura”, dijo Ole Hansen, analista de Saxo Bank.

Las acciones mundiales subían debido a las esperanzas de un acuerdo de estímulo parcial, luego de que el presidente Donald Trump instó el martes al Congreso a entregar dinero a las aerolíneas, pequeñas empresas y cheques para los particulares después de suspender abruptamente las negociaciones.

El lingote, considerado una cobertura contra la inflación y la depreciación de la moneda, ha trepado un 24% este año tras las medidas estímulo sin precedentes de gobiernos y bancos centrales en todo el mundo para reactivar las economías.

Las minutas de la reunión de septiembre de la Reserva Federal de Estados Unidos no ofrecieron una idea clara de los próximos pasos para contrarrestar la recesión del coronavirus. Muchos políticos dijeron que su perspectiva económica suponía un apoyo fiscal adicional.

La atención se centra ahora en los datos de empleo de Estados Unidos, que se publicarán a las 12:30 GMT. Se prevé que las solicitudes iniciales de beneficios por desempleo hayan disminuido, pero es probable que las solicitudes continuas se mantengan por encima de los 10 millones.

En otros metales preciosos, la plata sumaba un 0.6%, a US$ 23.98 la onza, el platino perdía un 0.1%, a US$ 862.99, y el paladio cotizaba sin cambios a US$ 2,352.81.