Los precios del oro subían este lunes por la debilidad del dólar, aunque los avances eran limitados por un mayor apetito por el riesgo tras la noticia de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, podría recibir dentro de poco el alta del hospital donde está siendo sometido a tratamiento para el COVID-19.

El oro al contado subía 0.1% a US$ 1,900.46 la onza a las 0954 GMT, mientras que los futuros del oro en Estados Unidos perdían 0.2% a US$ 1,904.50 la onza.

“Hay dos fuerzas opuestas en el mercado del oro. Por un lado hay una percepción de que el presidente estadounidense está mejorando y podría ser dado de alta del hospital hoy y eso está elevando la confianza en el riesgo”, dijo Giovanni Staunovo, analista de UBS.

Por otra parte, “estamos viendo que el dólar está empezando a debilitarse nuevamente y esto está contrarrestando las pérdidas derivadas de un mayor apetito por el riesgo”, explicó.

Las acciones globales remontaban este lunes después de la noticia de que Trump podría ser dado de alta hoy tras presentar síntomas preocupantes de COVID-19, aunque expertos en salud han advertido que su caso podría ser severo.

El dólar cedía 0.3% contra una cesta de monedas rivales, lo que hacía al oro más barato para los inversores que manejan otras divisas.

Entre otros metales preciosos, la plata ganaba 1.1% a US$ 23.95 la onza; mientras que el platino subía 0.1% a US$ 882.41 la onza; y el paladio ascendía 0.7% a US$ 2,325.07 la onza.