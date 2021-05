Los precios del oro subían este lunes, ayudados por la caída del dólar y los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, mientras que el paladio se mantenía firme después de superar el nivel de US$ 3,000 la onza en la sesión previa.

A las 1110 GMT, el oro al contado ganaba un 0.55% a US$ 1,779.80 la onza. El mercado espera volúmenes de operación bajos debido a feriados públicos en China, Japón y Reino Unido. Los futuros del oro en Estados Unidos sumaban un 0.59% a US$ 1,778.2 la onza.

“Hemos tenido un par de intentos a la baja, que han sido rechazados enérgicamente. Por ahora, todavía hay potencial al alza. Pero el mercado carece completamente de confianza y de información adecuada para determinar una dirección”, dijo Ole Hansen, director de estrategia de materias primas en Saxo Bank.

“(El) tema de la inflación es muy relevante, y mientras tengamos preocupaciones sobre un repunte de la inflación más rápido de lo anticipado por los bancos centrales, existe una oferta subyacente en el mercado del oro”, añadió.

Los rendimientos de los bonos referenciales del Tesoro de Estados Unidos a 10 años caían luego de que la semana pasada tocaron su máximo nivel en casi dos semanas, mientras que el índice dólar cedía un 0.2%.

Rendimientos más bajos de los bonos reducen el costo de oportunidad de tener oro, que no rinde intereses, y un dólar más barato aumenta el atractivo del oro para otros tenedores de divisas.

Los operadores estarán atentos a los sondeos del sector manufacturero de Estados Unidos que se publicarán el miércoles y las cifras del mercado laboral de abril el viernes para obtener más pistas sobre la recuperación en la economía más grande del mundo.

En el frente técnico, el oro al contado puede probar un soporte en US$ 1,752 por onza, si cae bajo ese nivel podría llegar a US$ 1,738, según el analista técnico de Reuters Wang Tao.

Entre otros metales preciosos, el paladio subía un 0.8% a US$ 2,956 la onza, luego de tocar un máximo histórico de US$ 3,007.73 la onza por preocupaciones sobre escasez. La plata ganaba un 0.7% a US$ 26.09 la onza y el platino perdía un 0.2% a US$ 1,195.63 la onza.