Los precios del oro subían levemente este jueves y se encaminaban a romper una racha de cinco sesiones de pérdidas gracias al retroceso del dólar, pero las expectativas de una reducción más rápida de las compras de bonos en Estados Unidos para frenar las presiones inflacionarias limitaban los avances del lingote.

El oro al contado subía un 0.2% a US$ 1,792.20 la onza a las 0912 GMT, después de que el miércoles tocó su menor nivel desde el 4 de noviembre. Los futuros del oro en Estados Unidos ganaban un 0.5% a US$ 1,794.00.

“El oro todavía tiene cierto potencial de recuperación a la espera de altas cifras de inflación. Pero esencialmente, con la Reserva Federal siguiendo la reducción de estímulo en curso, eso debería impulsar las tasas reales en una etapa posterior”, dijo el analista de UBS Giovanni Staunovo, agregando que, por lo tanto, se espera que los precios permanezcan volátiles.

El impulsor más importante para las perspectivas del oro, por lo tanto, es la Fed, dijo Staunovo.

El lingote a menudo es promovido como una protección contra el aumento de la inflación, pero los menores estímulos y los aumentos de las tasas de interés tienden a impulsar los rendimientos de los bonos del gobierno, elevando el costo de oportunidad del oro, que no rinde intereses.

Un número creciente de responsables de la política monetaria de la Reserva Federal indicó que estarían abiertos a acelerar la eliminación de su programa de compra de bonos si se mantuviera la inflación alta y actuar más rápidamente para elevar las tasas de interés, mostraron las minutas de la última reunión del banco central de Estados Unidos.

A raíz de los datos económicos de Estados Unidos del miércoles sobre solicitudes de empleo, gastos personales e inflación, “solo se puede esperar que este nerviosismo aumente y que se incrementen los pedidos de una reducción de estímulos más rápida” cuando la Fed se reúna la próxima vez del 14 al 15 de diciembre, dijo en una nota el analista jefe de mercado de CMC Markets UK, Michael Hewson.

Ofreciendo algo de apoyo al lingote el jueves, el índice dólar cedía desde los máximos de más de 16 meses que tocó en la sesión anterior.

Entre otros metales preciosos, la plata sumaba un 0.3% a US$ 23.60 la onza, el platino ganaba un 1.9% a US$ 992.55 y el paladio avanzaba un 1.9% a US$ 1,886.16.

