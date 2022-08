El precio del oro subía el jueves debido a que el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense bajaba, aunque un dólar más fuerte y expectativas de que la Reserva Federal siga subiendo las tasas de interés mantenían los precios cerca de mínimos de dos semanas.

A las 0920 GMT, el oro al contado ganaba un 0.3%, a US$ 1,765.80 por onza, tras una racha de tres días de pérdidas que lo llevaron hasta los US$ 1,759.17 el miércoles, su mínimo desde el 3 de agosto. Los futuros del oro en Estados Unidos mejoraban un 0.2%, a US$ 1,779.90.

Aunque no se insinuó de forma explícita el ritmo de alzas de tasas, las minutas de la Fed mostraron en la víspera que los responsables de política del banco central estadounidense se comprometieron a subir los tipos todo lo que sea necesario para frenar la inflación.

“La debilidad del oro se debe a la reanudación de la fortaleza del dólar y también a que las minutas hablaron de subir las tasas. Aunque se insinuó, potencialmente, más adelante a un ritmo más lento”, dijo el analista de Saxo Bank Ole Hansen.

“Los precios del oro están casi sin cambios en el año y eso en sí es un rendimiento bastante bueno teniendo en cuenta los movimientos que hemos visto en el dólar y los retornos”, agregó.

El índice dólar tocaba un máximo de tres semanas, haciendo que el lingote sea menos atractivo para los compradores extranjeros.

Sin embargo, el metal dorado contaba con el respaldo del rendimiento de los bonos, reduciendo el costo de oportunidad de tener lingotes, que no devengan intereses.

En otros metales preciosos, la plata al contado caía un 0.6%, a US$ 19.72 por onza; el platino subía un 0.1%, a US$ 924.72; y el paladio ganaba un 1.2%, a US$ 2,165,93.

