Los precios del oro subían el viernes, pero se mantenían rumbo a su mayor declive semanal en cerca de dos meses, ya que datos sólidos en la economía china y un acuerdo de comercio preliminar entre Washington y Pekín avivaban el interés por el riesgo.

A las 1059 GMT, el oro al contado ganaba un 0.3% a US$ 1,556.56 por onza, pero cerraría la semana con una pérdida de cerca de 0.4%, su mayor baja desde la semana al 8 de noviembre. Los futuros del oro en Estados Unidos sumaban un 0.4% a US$ 1,556.70 por onza.

Las acciones mundiales tocaron máximos récord luego de datos que mostraron que la economía de China se estaba estabilizando y que cerró 2019 con un ritmo más fuerte, con una mayor confianza empresarial tras la tregua con Estados Unidos.

Los precios del lingote escalaron este mes a US$ 1,610.90, máximo de siete años. Pero el avance se ha ido desvaneciendo por la mayor confianza de los mercados ante la distensión de la crisis en Oriente Medio y la firma de un acuerdo inicial de comercio sino-estadounidense.

Entre otros metales preciosos, el paladio ganaba un 2.9% a US$ 2,380.84 por onza, luego de trepar a un máximo récord de US$ 2,401.98 previamente en la sesión. El metal anotaría su mayor alza semanal desde marzo de 2016. La plata avanzaba un 0.8% a US$ 18.08 la onza.

El platino saltaba un 1.8 % a US$ 1,022.15 por onza. El jueves, llegó a su techo desde febrero de 2017 a US$ 1,041.05. Compras especulativas y técnicas han ido conduciendo al alza los precios del platino, indicaron analistas de Commerzbank.