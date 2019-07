Oro sube ante pérdida del apetito por el riesgo por dudas sobre el crecimiento mundial

Los precios del oro subían este martes tras sufrir en la víspera su mayor caída porcentual de un día en dos años y medio, ya que el apetito por el riesgo se arruinó ante las dudas sobre el crecimiento mundial y las incertidumbres en torno a un acuerdo comercial chino-estadounidense.

A las 1118 GMT, el oro al contado subía un 0.62% a US$ 1,392.68 la onza luego de caer un 1.8% el lunes, su mayor descenso porcentual de un día desde noviembre de 2016. Los futuros del oro en Estados Unidos ganaban un 0.45% a US$ 1,395.6 por onza.

El presidente Donald Trump dijo el lunes que cualquier acuerdo comercial con China tendría que estar "algo inclinado" a favor de Estados Unidos. Washington además amenazó con aranceles sobre US$ 4,000 millones a productos adicionales de la Unión Europea , en una disputa sobre subsidios aeronáuticos.

"El fiasco comercial podría ser un factor positivo para el oro, ya que aún no se ha alcanzado el acuerdo", afirmó Carlo Alberto De Casa, analista de ActivTrades. "Los mercados de valores están en rojo, lo que es otra cosa positiva para el oro".

Datos mostraron que la actividad manufacturera se desaceleró el mes pasado. La actividad de las fábricas se redujo en gran parte de Europa y Asia en junio, mientras que el crecimiento de la manufactura se enfrió en Estados Unidos.

"En lo que respecta a (el nivel de soporte de) US$ 1,380, la tendencia parece positiva a pesar de la gran corrección", dijo De Casa. "Los inversores aún confían en que la Reserva Federal recortará las tasas en los próximos meses (...), podemos ver que el oro sube por encima de los US$ 1,400".

El metal precioso tocó un máximo de seis años la semana pasada en US$ 1,438.63, impulsados por perspectivas moderadas de los principales bancos centrales y la tensión entre Washington y Teherán. El mercado ahora espera los datos de nóminas no agrícolas de Estados Unidos que se entregarán el viernes

La plata subía un 0.1% a US$ 15.19 por onza, mientras que el paladio sumaba un 0.3% a US$ 1,553.40 la onza. El platino ganaba un 0.7% a US$ 835.65 luego de tocar un máximo de casi siete semanas el lunes.