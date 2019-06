Oro sube por nerviosismo en torno a diálogo comercial entre Estados Unidos y China

Los precios del oro subían este viernes por las dudas de que la tan esperada reunión entre Estados Unidos y China aliviará las tensiones comerciales, lo que llevaba al metal precioso a su mejor mes en tres años.

A las 1028 GMT, el oro al contado ganaba un 0.32% a US$ 1,413.73 por onza. El metal ha acumulado casi un 8.3% en lo que va del mes, en camino a su mayor ganancia porcentual mensual desde junio de 2016.

Con casi un 1.2% ganado en lo que va de semana, el metal precioso además está listo para registrar su sexto aumento semanal consecutivo.

Los futuros de oro en EstadosUnidos sumaban un 0.3% a US$ 1,415.80 la onza.

El asesor económico de la CasaBlanca , Larry Kudlow, dijo el jueves que no hay precondiciones antes del diálogo de comercio entre los presidentes Donald Trump y XiJinping este fin de semana en Japón, y que Trump mantiene su amenaza de imponer nuevos aranceles a los productos chinos.

"Las dudas sobre el éxito de la reunión entre los dos líderes han estado pesando en los activos de riesgo, eso es positivo para el oro", afirmó Peter Fertig, analista de Quantitative Commodity Research.

Los líderes del G20 se reúnen el viernes y el sábado en Osaka, Japón. Los mandatarios de EstadosUnidos y China tienen previsto un encuentro el sábado.

La plata bajaba un 0.1% a US$ 15.24 por onza. El paladio caía un 0.9% a US$ 1,537.20 la onza y el platino sumaba un 0.3% a US$ 815.32 por onza.