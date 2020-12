Los precios del oro extendían sus ganancias este jueves, debido a que el dólar caía a un mínimo de dos años y medio y los inversores se volvían cada vez más optimistas sobre un eventual avance en las negociaciones sobre un nuevo paquete de ayuda en Estados Unidos por el coronavirus.

El oro al contado subía un 0.3% a US$ 1,837.10 la onza a las 1014 GMT, luego de tocar su nivel más alto desde el 23 de noviembre a US$ 1,843.11. Los futuros del oro en Estados Unidos ganaban un 0.6% a US$ 1,840.70.

“El dólar ha estado perdiendo terreno, especialmente frente al euro, haciendo subir los precios del oro”, dijo Carsten Menke, analista de Julius Baer. “No es la típica demanda de refugio seguro porque existe un optimismo económico generalizado en este momento relacionado con las vacunas”.

Las esperanzas sobre un acuerdo de estímulo y el optimismo sobre los avances en las vacunas llevaron al dólar a su menor nivel desde abril de 2018, lo que hace al lingote más económico para los tenedores de otras monedas.

Aunque los legisladores estadounidenses no pudieron ponerse de acuerdo sobre un nuevo paquete de ayuda, las primeras señales apuntan que una propuesta bipartidista de US$908.000 millones podría estar ganando terreno como herramienta de negociación.

El miércoles, el presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, reiteró su petición para que el Congreso proporcione más ayuda hasta que una vacuna permita una reanudación más amplia del comercio.

Dado el nivel de debilitamiento monetario, el oro podría subir a US$ 1,875-US$ 1,880 en diciembre, dijo Kunal Shah, jefe de investigación de Nirmal Bang Commodities en Mumbai, India.

El oro, considerado una cobertura contra la inflación y la depreciación de la moneda, ha ganado un 21% este año, beneficiándose principalmente de medidas de estímulo sin precedentes presentadas para mitigar el impacto de la pandemia.

Entre otros metales preciosos, el platino subía un 1.1% a US$ 1,025.66 luego de tocar un máximo de casi once meses a US$ 1,027.75 la onza. El paladio ganaba un 0.1% a US$ 2,402.54, mientras que la plata cotizaba estable a US$ 24.10.