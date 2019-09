El oro subía el miércoles respaldado por las persistentes preocupaciones sobre la economía mundial, aunque se mantenía cerca del mínimo de cuatro semanas que tocó en la sesión previa en medio de un ambiente de mayor apetito por el riesgo antes de reuniones de importantes bancos centrales.

En este contexto, el oro al contado subía un 0.5% a US$ 1,492.31 la onza a las 1013 GMT. Los precios cayeron el martes a sus mínimos desde el 13 de agosto de US$ 1,483.90. Los futuros del oro en Estados Unidos, en tanto, ganaban un 0.2% a US$ 1,500.80 la onza.

"Los precios suben marginalmente. El oro aún está bajo presión. Estamos en un mínimo del mes, alrededor del nivel de US$ 1.490, debido a una mejoría del apetito por el riesgo", dijo el analista de Capital Economics Ross Strachan.

Los rendimientos de los bonos subían y las acciones mundiales avanzaban por sexto día consecutivo, antes de la decisión de política monetaria del Banco Central Europeo del jueves, donde los mercados esperan ampliamente que recorte las tasas de interés.

La decisión del BCE podría establecer el tono para las reuniones de política monetaria de la próxima semana de la Reserva Federal de Estados Unidos (FED) y del Banco de Japón.

Menores tasas de interés reducen el costo de oportunidad de mantener oro, que no rinde intereses, y pesan sobre el dólar, lo que hace al lingote más barato para inversores en otras monedas.