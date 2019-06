Oro sube a máximo de cinco años luego de que FED estimara próximo recorte de tasas

Los precios del oro subieron este jueves a un máximo de más de cinco años, luego de que la Reserva Federal de Estados Unidos (FED) señaló un posible recorte de sus tasas de interés tan pronto como el mes próximo, lo que presionó tanto a los rendimientos de la deuda gubernamental estadounidense como al dólar.

A las 1215 GMT, el oro al contado ganaba un 1.58% a US$ 1,381.46 la onza, tras ascender previamente a US$ 1,386.38, su precio más alto desde el 17 de marzo de 2014. El metal precioso ha trepado cerca de US$ 80 en lo que va del mes.

Los futuros del oro en Estados Unidos saltaban un 2.8%, a US$ 1,386.30 por onza, luego de avanzar a US$ 1,397.70, su máximo desde abril del año pasado.

"El conductor para el alza es obviamente que la FED mostró el sesgo moderado que el mercado estaba esperando", dijo Ole Hansen, estratega de Saxo Bank, citado por Reuters.

La FED señaló el miércoles que podría empezar a bajar los costos del crédito en julio, diciendo que estaba preparada para lidiar con los crecientes riesgos para la economía global y nacional, y pendiente de la tensión de comercio y de una inflación débil.

Tasas de interés más bajas en Estados Unidos reducen el costo de oportunidad de mantener oro y presionan al dólar, con lo que las materias primas se abaratan para los tenedores de otras divisa.

En tanto, el Ministerio de Comercio de China dijo que funcionarios de alto rango del país y de Estados Unidos retomarían las negociaciones de comercio de acuerdo a los deseos de sus líderes, pero que Beijing espera que Washington genere las condiciones necesarias para el diálogo.

En otros metales preciosos, la plata ganaba un 1.4% a US$ 15.37 por onza, el platino subía un 1% a US$ 818.71 la onza y el paladio aumentaba un 1.3% a US$ 1,520.54 por onza tras trepar a un máximo de 12 semanas de US$ 1,531.38 más temprano.

Las acciones de las mineras auríferas subieron a medida que el precio del metal precioso se acerca a los US$ 1,400 la onza por un debilitamiento del dólar estadounidense y en medio de informes sobre una posible oferta para comprar una participación de Iamgold por parte de China National Gold, informó Bloomberg.​