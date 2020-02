Oro sube más de 2% en la apertura del lunes ante propagación del coronavirus

Los precios del oro avanzaban más de un 2% el lunes, y tocaron sus niveles más altos desde febrero de 2013.

El aumento de los casos de coronavirus en varios países fuera de China agravaba el temor a un impacto en el crecimiento económico global y aumentaba el interés por activos de refugio.

A las 07:13 (GMT), el oro al contado ganaba un 1.6% a US$ 1,669.80 por onza luego de trepar más temprano a US$ 1,678.58. Los futuros del oro en Estados Unidos sumaban un 1.5% a US$ 1,672.80 por onza.

Una ola de infecciones fuera de la China continental con contagios en Corea del Sur, Italia e Irán desencadenó fuertes caídas en los mercados de valores asiáticos y en los futuros de Wall Street.

“El oro finalmente estableció un impulso importante; más reportes de prensa negativos sobre el coronavirus llevarán al lingote a probar un nivel de US$ 1,700 la onza más pronto que tarde”, opinó Jeffrey Halley, analista de OANDA.

Entre otros metales preciosos, el paladio cotizaba plano en US$ 2,703.31 por onza. La plata ganaba un 1.4% a US$ 18.71 por onza y el platino cedía un 0.4% a US$ 969.41 por onza.