Los precios del oro subían este viernes más de un 1% a un máximo de cuatro meses, debido a un estallido de la tensión en Oriente Medio tras la muerte de un funcionario militar iraní de alto rango en un ataque aéreo estadounidense, lo que provocó compras de activos considerados como de refugio seguro.

El mayor general iraní Qassem Soleimani, jefe de la Fuerza Quds de élite, y el comandante de la milicia iraquí Abu Mahdi al-Muhandis murieron en el ataque aéreo contra su caravana en el aeropuerto de Bagdad.

El oro al contado subía un 1.3% a US$ 1,549.08 la onza a las 1049 GMT. Los futuros del oro en Estados Unidos ganaban un 1.43% a US$ 1,550 la onza.

En la semana, el oro al contado ha ganado alrededor de un 2% y se dirige a un cuarto aumento semanal consecutivo. El oro se considera una inversión segura en tiempos de incertidumbre política y económica.

El metal también era apoyado por la depreciación del dólar, que cayó a un mínimo de nueve semanas contra el yen por las tensiones en Oriente Medio.

"Después de la reciente escalada en asuntos geopolíticos, vemos un nivel de resistencia cercano a US$1.575 para la próxima semana", dijo Jigar Trivedi, analista de materias primas de Anand Rathi Shares & Stock Brokers en Mumbai.

Los inversores ahora esperan las minutas de la reunión de política monetaria de la Reserva Federal del 10 al 11 de diciembre, previstas para las 19:00 GMT. Las tasas de interés más bajas reducen el costo de oportunidad de tener lingotes, que no rinden intereses.

Entre otros metales preciosos, la plata tocó un máximo de más de dos meses de US$ 18.25 y subía un 0.98% a US$ 18.21 por onza, mientras que el platino ganaba un 1.47% a US$ 994.37 y el paladio avanzaba un 0.22% a US$ 1,966.83.