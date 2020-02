Oro sube luego de declaraciones EE.UU. que aumentan miedo a pandemia

Los precios del oro subían este miércoles tras una fuerte caída en la sesión anterior, ya que una advertencia estadounidense de una pandemia inevitable llevó a los inversores a buscar refugio en activos seguros.

A las 0826 GMT, el oro al contado sumaba un 0.7% a US$ 1,646.19 la onza tras un descenso de hasta 1,9% en la víspera. El lunes, el lingote tocó los US$ 1,688.66, máximo en más de siete años.

Mientas que, los futuros del oro en Estados Unidos cedían un 0.1% a US$ 1,648.30 la onza.

Al respecto, es probable que el brote reverbere más allá de China, ya que se espera que la mayoría de las principales economías regionales se desaceleren significativamente, se detengan o se reduzcan en el trimestre actual, según un sondeo de Reuters.

“Se espera que los inversores continúen moviéndose hacia activos seguros en la medida que el impacto sobre el desarrollo económico en los países afectados sigue siendo tema de especulación”, dijeron analistas de Phillip Futures en una nota.

Entre otros metales, el paladio subía un 1.2% a US$ 2,730.91 la onza, mientras que el platino ganaba un 0.8% a US$ 933.49 la onza. La plata sumaba un 0.6% a US$ 18.10 la onza.