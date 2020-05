Los precios del oro subían el martes, respaldados por el temor a una recesión global y los efectos de las medidas de estímulo de los bancos centrales, aunque un aumento del apetito por el riesgo tras un reporte positivo sobre una potencial vacuna para el COVID-19 limitaba el avance del lingote.

El oro al contado ganaba un 0.1% a US$ 1,733.04 la onza a las 1120 GMT y los futuros del oro en Estados Unidos cotizaban estables en US$ 1,733.50 por onza.

El lunes, el oro había caído desde un máximo de varios años después de que la farmacéutica Moderna dijo que su vacuna experimental para el COVID-19 mostró resultados prometedores en la etapa inicial de prueba, lo que impulsó a los precios de las acciones y el petróleo en Estados Unidos.

La pandemia, que ha golpeado al crecimiento global, ha llevado a los países a aplicar grandes medidas de estímulo para limitar el daño económico causado por el virus.

El oro tiende a beneficiarse de las medidas de estímulo generalizado de los bancos centrales debido a que es visto como una cobertura contra la inflación y la depreciación de las monedas.

“Estamos viendo un panorama económico más débil, gran cantidad de medidas de bancos centrales en el mercado y también tensiones en el frente geopolítico que deberían mantener a los precios del oro al alza”, dijo el analista de Saxo Bank Ole Hansen.

En la más reciente medida de control de daño, Francia y Alemania propusieron un Fondo de Recuperación de 500,000 millones de euros (US$ 543,000 millones) que ofrecería subvenciones a las regiones y sectores de la Unión Europea más golpeados por el virus.

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo durante el fin de semana que la recuperación económica de Estados Unidos podría extenderse hasta muy avanzado el próximo año. Powell hablará ante la Comisión de Banca del Senado el martes para discutir cómo funcionan los esfuerzos de rescate.

Entre otros metales preciosos, el paladio caía un 0.6% a US$ 2,001.04 la onza, luego de que llegó a subir más de un 9% durante la sesión del lunes. El platino bajaba un 0.6% a US$ 813.62 y la plata perdía un 0.7% a US$ 17.06.