El oro avanzaba levemente el jueves, impulsado por un alivio temporal en el rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, pero la firmeza del dólar limitaba el avance del lingote y se mantenía cerca de un mínimo de nueve meses.

A las 10:16 (GMT), el oro al contado subía un 0.1%, a US$ 1,711.87 la onza, tras haber caído en la víspera a su nivel más reducido desde el 9 de junio de 2020, a US$ 1,701.40.

Los futuros del oro en Estados Unidos cedían un 0,2%, a US$ 1,712.70 la onza.

El dólar ganaba un 0.3% frente a una cesta de seis destacadas monedas, encareciendo al oro para los inversores tenedores de otras monedas.

El rendimiento de los bonos estadounidenses bajaba levemente, pero seguía a niveles elevados, mientras que el de los papeles alemanes a 10 años también se reducía.

Los inversores están a la espera de las declaraciones del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, sobre el rápido aumento de los rendimientos, así como pistas sobre el panorama de política, cuando hable en una comparecencia virtual en el Wall Street Journal Jobs Summit a las 17:05 (GMT).

En otros metales preciosos, la plata caía un 0.6%, a US$ 25.93 la onza; el paladio cedía un 0.5%, a US$ 2,341.68 ; y el platino perdía un 0.9%, a US$ 1,156.24.