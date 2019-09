Este lunes, el oro subía levemente y se alejaba del mínimo de dos semanas que tocó en la sesión previa, apoyado por las esperanzas de que los grandes bancos centrales sigan una política monetaria más expansiva, aunque el avance era limitado por un mayor apetito por activos de riesgo.

En este contexto, el oro ganaba un 0.18% a US$ 1,509.41 la onza a las 1120 GMT, luego de que el viernes bajó a un nivel no visto desde el 23 de agosto a US$ 1,502.50. Los futuros del oro en Estados Unidos avanzaban un 0.1% a US$ 1,517.40 la onza.

"El oro ha estado cayendo debido a que el apetito por el riesgo está volviendo al mercado, así que las preocupaciones (sobre la disputa comercial entre Estados Unidos y China y el crecimiento global) parecen atenuadas", dijo el analista de Commerzbank, Eugen Weinberg, agregando que políticas monetarias expansivas podrían impulsar al oro en el mediano plazo.

Así también, los mercados financieros globales mostraban una subida, con las acciones europeas cerca de máximos de un mes, luego de que datos mostraron un sorpresivo aumento de las exportaciones de Alemania y por las expectativas de que el Banco Central Europeo anuncie nuevas medidas de estímulo más adelante esta semana.

El apetito por activos de riesgo aumentó el viernes, después de que China dijo que reducirá la cantidad de dinero que los bancos deben mantener como reservas, mientras que el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos (FED), Jerome Powell, dijo que el banco central seguirá "actuando como sea apropiado" para sostener la expansión económica.

Los comentarios de Powell y un reporte de empleo con cifras dispares aumentaron las expectativas de un recorte de las tasas de interés de la FED en la reunión de política monetaria del 17 y 18 de septiembre.

Menores tasas de interés reducen el costo de oportunidad de tener oro, que no rinde intereses, y presionan al dólar, lo que vuelve al lingote más económico para los inversores que operan con otras monedas.

Entre otros metales preciosos, la plata perdía un 0.1% a US$ 18.14 la onza, luego de tocar un mínimo de dos semanas de US$ 17.89 durante la sesión. El paladio trepaba un 1% a US$ 1,551.48 la onza y el platino ganaba un 0.3% a US$ 952.38.