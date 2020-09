El oro subía el martes y alcanzaba su mayor nivel en casi una semana respaldado por un retroceso del dólar, mientras los inversores esperaban el primer debate presidencial de Estados Unidos y nuevas noticias sobre un paquete de ayuda económica para enfrentar la pandemia del coronavirus en el país.

Luego de haber tocado los US$ 1.886,86 la onza, el oro al contado ganaba un 0,1%, a US$ 1,883.55 la onza, a las 09:30 (GMT), mientras que los futuros del oro en Estados Unidos avanzaban un 0.4%, a US$ 1,889.30 la onza..

El dólar cedía un 0.2% frente a una cesta de otras divisas antes del debate de 90 minutos que protagonizarán el presidente Donald Trump y su rival demócrata, Joe Biden, a las 21:00 (hora local) en Cleveland.

“Podríamos ver algo de fortaleza (del oro) en el mediano plazo, pero la confianza parece haber cambiado un poco hacia la baja”, dijo Michael Hewson, de CMC Markets UK.

Los inversores parecen estar prefiriendo a las acciones tecnológicas estadounidenses en lugar del oro, y sin nuevas medidas de la Reserva Federal hasta noviembre, no hay razones para comprarlo, agregó Hewson.

El metal ha caído más de un 4% este mes y se dirige a su mayor declive mensual desde noviembre de 2016.

Los inversores también siguen atentos a la posibilidad de un paquete de ayuda fiscal en Estados Unidos, luego de que legisladores demócratas en la Cámara de Representantes presentaron una propuesta de US$ 2.2 billones de dólares, aunque no se entregó una fecha para su votación.

Entre otros metales preciosos, la plata ganaba un 0.1%, a US$ 23.74 la onza, el platino bajaba un 0.3%, a US$ 876.50, y el paladio subía un 0.2%, a US$ 2,260.55.