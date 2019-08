El oro subía el martes debido a que la incertidumbre sobre la disputa comercial entre Estados Unidos y China mantenía a los inversores inquietos y los llevaba a buscar la seguridad del metal.

El oro al contado ganaba 0.36% a US$ 1,531.51 la onza a las 1221 GMT luego de que el lunes tocó su mayor nivel desde abril del 2013 a US$ 1,554.56. Los futuros del oro en Estados Unidos, en tanto, avanzaban un 0.1% a US$ 1,539.20.

"Es claro que el principal foco de atención son los acontecimientos entre Estados Unidos y China. Reportes desde China sobre el frente comercial indican que no estamos siquiera cerca de un cambio en la actual disputa comercial", dijo Ole Hansen, estratega de materias primas de Saxo Bank.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había anticipado el lunes que un acuerdo con China estaba próximo, pero Pekín no confirmó los reportes sobre una llamada telefónica entre ambas partes.

Washington anunció la semana pasada aranceles adicionales de un 5% sobre bienes chinos con un valor de US$ 550,000 millones, horas después de que China dijo que aplicaría gravámenes como represalia a productos estadounidenses valorados en US$ 75,000 millones.

El dólar caía un 0.2% el martes, favoreciendo al lingote al volverlo más económico para los tenedores de otras monedas. En tanto, el yuan chino bajaba en los mercados internacionales luego de que en la víspera tocó un mínimo récord frente al billete verde de 7.1870 unidades por dólar.

Aumentando la incertidumbre sobre la salud de la economía global, datos mostraron que la economía de Alemania se contrajo en el segundo trimestre por exportaciones más débiles.

Entre otros metales preciosos, la plata ganaba un 0.7% a US$ 17.76 la onza, cerca del máximo de dos años que marcó en la sesión previa. El platino subía un 0.6% a US$ 859.74 y el paladio trepaba un 0.7% a US$ 1,483.40 la onza.