Oro sube por incertidumbre sobre elecciones de medio término en EE.UU.

El precio del oro avanzaba el martes mientras los inversionistas buscaban refugio ante la incertidumbre por el resultado de las elecciones legislativas en Estados Unidos.

El oro al contado subía 0.3% a US$1,234.90 la onza a las 10:37 (GMT), mientras que los futuros del oro estadounidense aumentaba 0.3% a US$1,236.50.

"Un escenario (de las elecciones) es que ambas cámaras sean retenidas por los republicanos, y esto podría ser negativo para el oro", dijo Hussein Sayed, estratega jefe de mercado de FXTM.

"El escenario opuesto podría enviar a los mercados de acciones mucho más abajo, impulsando al oro. Tal incertidumbre mantiene al oro estable en este momento", agregó.

Las encuestas de opinión y los analistas electorales creen que los demócratas lograrán obtener el mínimo de 23 escaños que necesitan para lograr la mayoría en la Cámara de Representantes. Esta cifra les permitiría obstaculizar la agenda legislativa del presidente Donald Trump e investigar a su Gobierno.

Las acciones europeas bajaban y los mercados del dólar y los bonos apenas se movían el martes, mientras los operadores se preparaban para los resultados de los comicios y para algunas sesiones posiblemente agitadas.

Los inversionistas también aguardaban la reunión de dos días de la Reserva Federal que comenzará el miércoles para evaluar la perspectiva de la política monetaria de Estados Unidos, dijeron analistas.

Entre otros metales preciosos, la plata subía 0.3% a US$ 14.67 la onza, mientras que el platino avanzaba 0.8% a US$ 870.60. El paladio, en tanto, bajaba 0.1% a US$ 1,131.95.