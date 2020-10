El oro subía este lunes ya que la debilidad del dólar y el optimismo sobre un nuevo acuerdo de estímulo antes de la elección presidencial del próximo mes en Estados Unidos impulsaron la demanda por el lingote como cobertura contra la inflación.

A las 0906 GMT, el oro al contado subía un 0.6% a US$ 1,910.73 la onza, mientras que los futuros del oro en Estados Unidos ganaban un 0.4% a US$ 1,914.80.

El dólar caía un 0.3% frente a divisas rivales, lo que hacía al oro más barato para los tenedores de otras monedas.

“El enfoque persistente en un posible acuerdo sobre un paquete de estímulo que se apruebe antes de las elecciones del 3 de noviembre sigue afectando al oro”, dijo Ole Hansen, analista de Saxo Bank.

“Parece que ambas partes aún están, al menos en el papel, en discusiones y mantienen la puerta abierta a que se llegue a un acuerdo (...) Esa es probablemente la principal fuente de inspiración para un mercado que yo diría que, en general, se ha vuelto un poco rancio”.

La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, dijo el domingo que persisten las diferencias con el gobierno de Trump sobre un paquete de ayuda de amplio alcance, pero que era optimista de que el Congreso pueda aprobar un proyecto de ley antes del día de las elecciones.

El oro, que ha ganado más del 26% en lo que va del año, tiende a beneficiarse de los paquetes de estímulo porque es visto como una cobertura contra los riesgos inflacionarios y la depreciación de la moneda.

Las preocupaciones sobre nuevas restricciones para contener la propagación del coronavirus en Europa y en otros lugares también reforzaron el atractivo del oro como refugio seguro.

Entre otros metales preciosos, la plata subía un 2.1% a US$ 24.67 la onza, luego de tocar un máximo de casi una semana. El platino ganaba un 1.4% a US$ 871.85 y el paladio sumaba un 0.8% a US$ 2,349.62.