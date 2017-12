Oro sube hacia los US$ 1,300 la onza y se encamina a cerrar mejor año desde el 2010

El oro subía hoy, cuando tocó su nivel más alto en un mes, y se encaminaba a anotar su mayor incremento anual desde el 2010, impulsado por la debilidad del dólar, tensiones políticas y menos preocupaciones sobre el impacto de alzas de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos.

El dólar, divisa en la que cotiza el oro, se encamina a cerrar su peor desempeño anual desde el 2003, afectado por tensiones por Corea del Norte, el escándalo ruso que rodeó a la campaña electoral del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y a una inflación persistentemente baja ese país.

La depreciación del dólar a mínimos de tres meses frente a una cesta de monedas el viernes impulsó al oro a sus niveles más altos desde fines de noviembre, a pocos dólares del umbral de US$ 1,300 la onza.

A las 1150 GMT, el oro al contado subía un 0.2%, a US$ 1,296.76 la onza, tras tocar un máximo de US$ 1,297.58 la onza más temprano. Los futuros del oro en Estados Unidos para entrega en febrero avanzaban 1.60 dólares, a US$ 1,298.80 la onza.

"En las últimas dos semanas las operaciones han sido relativamente bajos, los rendimientos han estado bajo presión y el dólar también, de modo que el oro se ha beneficiado de eso", comentó la analista de ABN Amro Georgette Boele. "Si miras en todo el año, la debilidad del dólar ha sido el principal tema", agregó.

El oro será vulnerable el próximo año a un repunte del dólar, así como también cualquier alza de los rendimientos, agregó.

Entre otros metales preciosos, el paladio ha registrado el mayor avance este año, de más de 57%, por preocupaciones sobre su disponibilidad tras años de déficit en el mercado.

El paladio al contado perdía un 0.4%, a US$ 1,059.60 la onza, después de tocar en la sesión anterior los US$ 1,072 la onza, su nivel más alto desde febrero del 2001.

La plata al contado ganaba un 0.2%, a US$ 16.87 la onza, mientras que el platino subía un 0.4%, a 926.75 dólares la onza. En el año, ambos metales han subido un 5.9% y un 3%, respectivamente.