Los precios del oro tocaban un pico de una semana el miércoles por las expectativas del mercado de un mayor apoyo fiscal en Estados Unidos, con especial atención también a lo que anuncie la Reserva Federal (FED).

A las 10:23 (GMT), el oro al contado subía un 0.5% a US$ 1,862.30 la onza, luego de trepar a US$ 1,865.14, su máximo desde el 9 de diciembre. Los futuros del oro en Estados Unidos sumaban un 0.6%, a US$ 1,866.20 por onza.

“Si tenemos un acuerdo de Brexit (...), un acuerdo de estímulo en Estados Unidos y el paquete de estímulo monetario de la FED esta semana (...) el oro podría quedar en una senda más positiva y borrar algo de volatilidad de los mercados”, dijo Craig Erlam, analista de OANDA.

La presidenta de la Comisión Europea dijo que no puede afirmar que vaya a alcanzarse un acuerdo comercial con Reino Unido, pero ha habido avances y los próximos días serán cruciales. En Estados Unidos, los líderes del Congreso se mostraron optimistas sobre el fin de un enfrentamiento de meses sobre un paquete de alivio del coronavirus.

En el radar de los inversores se encuentra la declaración final del año que realizará el banco central estadounidense a las 19:00 (GMT). Se espera que la FED mantenga las tasas de interés cerca de cero.

El lingote, que no rinde intereses, ha subido un 22% en lo que va del año en medio del estímulo sin precedentes desatado a nivel mundial, dado el atractivo del metal como cobertura contra la inflación probable o la devaluación de la moneda.

El avance del oro era limitado por la racha ganadora de las bolsas. Las acciones globales subían por la esperanza de que se lancen vacunas en todo el mundo.

La plata ganaba un 2.6%, a US$ 25.12 la onza; el platino subía un 0.9%, a US$ 1,046.09; y el paladio avanzaba un 0.9%, a US$ 2,338.50.