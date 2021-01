Los precios del oro subían este lunes ante la perspectiva de un estímulo fiscal extendido de Estados Unidos y políticas monetarias expansivas, aunque el lingote se mantenía cerca del mínimo de un mes y medio alcanzado previamente, mientras el dólar extendías sus ganancias.

El oro al contado subía un 0.3% a US$ 1,832.31 la onza a las 1029 GMT, tras caer a US$ 1,809.90, su nivel más bajo desde el 2 de diciembre. Los futuros del oro estadounidense subían un 0.1% a US$ 1,832.20.

“Este nuevo gobierno (de Estados Unidos) proporcionará más estímulo económico y también es poco probable que la política de la Reserva Federal (Fed) se vuelva más agresiva en el futuro”, dijo el analista de Commerzbank Eugen Weinberg. “Por lo tanto, es probable que veamos un apoyo continuo para los precios del oro”.

El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, reveló la semana pasada una propuesta de paquete de estímulo de US$1,9 billones para reactivar la economía y acelerar la distribución de las vacunas contra el COVID-19.

El presidente de la Fed, Jerome Powell, también dijo que no había razón para alterar la postura altamente expansiva del banco central con la economía de Estados Unidos aún lejos de sus objetivos de inflación y empleo.

El oro se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de la moneda, que probablemente surja de grandes medidas de estímulo.

El dólar estadounidense alcanzó un pico de cuatro semanas frente a las monedas rivales, lo que encareció el oro para los tenedores de otras monedas.

Entre otros metales preciosos, la plata ganaba un 0.5% a US$ 24.86 la onza, el platino subía un 0.4% a US$ 1,078.10 y el paladio avanzaba 0.1% a US$ 2,385.00.