Oro sube ante declive de dólar cerca de mínimo de tres años

Los precios del oro avanzaban el viernes por la fuerte baja del dólar, que se producía por temores a una paralización de las actividades del gobierno estadounidense, pero el metal anotaría su primera pérdida semanal en seis semanas.

A las 1245 GMT, el oro al contado ganaba un 0.56% a US$ 1,335.50 la onza, camino a anotar un declive semanal de 0.3%. El lunes, el lingote anotó máximos de cuatro meses.

Los futuros del oro en Estados Unidos subían un 0.56% a US$ 1,334.60 por onza.

El índice dólar caía frente al temor de que la ley para mantener al Gobierno operando se encuentre con obstáculos en el Senado. Un dólar más bajo abarata las materias primas para los tenedores de otras divisas.

El avance del oro era frenado por el alza de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense. Esta semana se ha observado una subida de los retornos por expectativas de que la Reserva Federal seguirá subiendo sus tasas de interés tras indicadores globales sólidos.

Las expectativas de que suban los tipos en Estados Unidos tienden a impulsar los retornos de los bonos, reduciendo el interés por mantener lingotes -que no dan intereses- e impulsan al dólar.

"Todo depende de la dirección del dólar y nuestros estrategas cambiarios esperan un repunte de la divisa como resultado de las alzas de las tasas de interés así que el oro debería recortar parte de su avance", dijo Carsten Fritsch, analista de Commerzbank.

La plata avanzaba un 0.59% a US$ 17.03 por onza. El paladio ganaba un 1.12% a US$ 1,111 por onza y el platino subía un 1.19% a US$ 1,012.3 la onza.