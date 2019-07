Oro sube por debilidad del dólar y datos chinos que aumentan preocupación por crecimiento

El precio del oro subía este viernes y se encaminaba a cerrar la semana con avances, respaldado por la depreciación del dólar y datos comerciales más débiles de lo esperado que aumentaron las preocupaciones por el crecimiento global.

A las 1136 GMT, el oro al contado mejoraba un 0.3% a US$ 1,408.27 la onza. En lo que va de semana, el metal precioso ha mejorado cerca de un 0.6%.

En tanto, los futuros del oro en Estados Unidos subían un 0.2% a US$ 1,409.8 la onza.

Las exportaciones chinas cayeron en junio por el incremento de la presión comercial de Estados Unidos, mientras que las importaciones se redujeron más de lo esperado, lo que indica un aumento de las dificultades para la segunda economía más grande del mundo.

También respaldaba al metal el índice dólar, que compara al billete verde con seis destacadas monedas y bajaba por tercera sesión consecutiva por un dato de inflación más fuerte de lo esperado en Estados Unidos, que no logró afectar a las expectativas de que la Reserva Federal (FED ) empiece a rebajar las tasas de interés este año.

Pese al robusto reporte del índice de precios al consumidor subyacente, los mercados cambiarios siguieron apostando por una rebaja de las tasas a fines de julio y un acumulado de 64 puntos básicos en recortes hasta fines de 2019.

El oro al contado ha subido más de un 11% desde que tocó su mínimo anual de US$ 1,265.85 por onza en mayo, sobre todo por expectativas de un alivio agresivo de la política monetaria y preocupaciones sobre el crecimiento.

En otros metales básicos, la plata y el platino mejoraban un 0.1%, a US$ 15.13 y US$ 821 la onza, respectivamente. El paladio perdía un 0.2% a US$ 1,557.50 la onza, alejándose del pico de 16 semanas tocado en la víspera a US$ 1,605.52 la onza.