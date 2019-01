Oro sube por debilidad del dólar ante cambio de expectativa sobre tasas de EE.UU.

El oro subía el lunes por la debilidad del dólar ante expectativas de que la Reserva Federal de Estados Unidos detenga su ciclo de alzas de tasas para el año. Esto impulsa la demanda por el metal de parte de tenedores de otras divisas.

A las 12:09 (GMT), el oro al contado subía un 0.55%, a US$ 1,291.84 la onza. Los futuros del oro en Estados Unidos ganaban un 0.6%, a US$ 1,292.90 la onza.

"Estamos viendo un retorno de los compradores al mercado por los precios bajos", comentó el analista de Saxo Bank Ole Hansen, quien agregó que la debilidad del dólar respaldaba a los precios.

El oro perdió cerca de un 0.7% en la rueda previa, su mayor caída diaria en cerca de dos meses tras un sólido dato de empleo de Estados Unidos.

No obstante, Hansen dijo que la demanda por oro como refugio podría mantenerse porque "una Fed moderada es más una preocupación potencial de que la economía estadounidense no esté tan saludable como prevé el mercado".

El dólar se debilitaba el lunes por recientes apuestas a que la Reserva Federal pausará su ciclo de alzas de tasas en los próximos meses tras comentarios formulados el viernes por el presidente de la Fed, Jerome Powell.

El oro tiende a subir cuando bajan las expectativas sobre alzas de tasas de interés porque las tasas más bajas reducen el costo de oportunidad de tener al lingote, que no rinde intereses.

Entre otros metales preciosos, el paladio subía un 0.73%, a US$ 1,310.3 la onza, después de tocar un máximo histórico de US$ 1,313.24 la onza previamente en la sesión.

La plata avanzaba un 0.52%, a US$ 15.77 la onza, mientras que el platino ganaba un 0.43%, a US$ 826.05 la onza, después de tocar un máximo de más de un mes de US$ 831.10 la onza previamente en la sesión.