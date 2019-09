Los precios del oro superaban el viernes el nivel clave de US$ 1,500 la onza ante un descenso del dólar, pero las ganancias eran contenidas por un alza de las acciones tras el reciente deshielo de las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos.

El oro al contado ganaba un 0.5% a US$ 1,506.61 la onza a las 0951 GMT, pero acumulaba pérdidas marginales para la semana.

El dólar bajaba de un máximo de una semana de la sesión previa debido a un avance del dólar en medio del alza de los rendimientos de los bonos alemanes tras la decisión del Banco Central Europeo (BCE) de recortar las tasas de interés y retomar las compras de bonos.

Los inversores ahora esperan la reunión de la Reserva Federal la próxima semana, cuando se prevé que las autoridades de política monetaria reduzcan el costo del crédito en al menos 25 puntos básicos por segunda ocasión consecutiva.

Los mercados también siguen de cerca datos económicos de Estados Unidos para medir la fortaleza de la economía antes de la reunión de la Fed. El viernes a las 1230 GMT se conocerá el dato de ventas minoristas.

El alza del oro, sin embargo, era contenida por el alza de las acciones ante señales de distensión en la guerra comercial entre Washington y Pekín.

El presidente Donald Trump dijo el jueves que prefería un acuerdo comercial integral con China, pero no descartó la posibilidad de un pacto provisional, a pesar de que dijo que no sería posible un acuerdo “fácil”.

En cuanto a otros metales preciosos, el paladio bajaba un 0.7% a US$ 1,606.56 la onza, tras tocar su máximo histórico de US$ 1,621.55 en la sesión previa. La plata ganaba un 0.4% a US$ 18.16 la onza y el platino subía un 0.5% a US$ 955.76.