Oro sube por débiles datos de China que impactan confianza de inversores

Los precios del oro subían hoy luego de un dato desalentador sobre la actividad de manufacturas de China, que reavivó la preocupación sobre el estado de la economía global y redujo el apetito por activos de riesgo.

El oro al contado avanzaba 0.49% a US$ 1,285.76 por onza a las 11:37 GMT. En tanto, los futuros del oro en Estados Unidos sumaban 0.4%, a US$ 1,286.20 la onza.

“El dato PMI más débil de China es un factor de apoyo y está ayudando al oro. Además, desde el punto de vista técnico, hemos visto un rebote desde el umbral de 1,280 dólares, que es un buen nivel de respaldo”, dijo Carlo Alberto De Casa, analista jefe de ActivTrades.

Los mercados bursátiles de Europa operaban con pérdidas el martes, después de la debilidad mostrada por las bolsas asiáticas por un dato económico de China que dejó en evidencia cierta fragilidad en la segunda mayor economía del mundo, pese a los intentos de Pekín por alentar el crecimiento.

El oro normalmente es utilizado por los inversores como un activo de refugio en tiempos de turbulencias políticas y financieras.

Los inversores ahora están a la espera de la reunión de política monetaria de la Reserva Federal estadounidense, que se espera ofrezca más pistas sobre el panorama para las tasas de interés. Economistas estiman que la FED mantendrá sin cambios los costos de endeudamiento.

El lingote es sumamente sensible a las alzas de tasas de interés porque aumentan el costo de mantenerlo, al tiempo que impulsan al dólar, la moneda en la que se negocia el metal amarillo.

Entre otros metales preciosos, la plata ganaba 0.6% a US$ 14.99 la onza, mientras que el platino sumaba 0.5% a US$ 899 y el paladio perdía 0.4%, a US$ 1,365.50 la onza.