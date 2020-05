El oro repuntaba el jueves impulsado por el deterioro de las relaciones entre Estados Unidos y China, ya que la decisión de Pekín de imponer una ley de seguridad nacional en Hong Kong avivaba las preocupaciones sobre una rápida recuperación económica y llevaba a los inversores a la seguridad del metal.

El oro al contado ganaba un 0.8% a US$ 1,722.70 la onza a las 1054 GMT, recuperándose de un mínimo de dos semanas de US$ 1,693.22 que tocó en la sesión previa. Los futuros del oro en Estados Unidos subían un 0.8% a US$ 1,739.70.

“Las tensiones entre Estados Unidos y China siguen siendo altas. En general, el mercado está un poco preocupado sobre la situación geopolítica y económica”, dijo Afshin Nabavi, vicepresidente senior del operador de metales preciosos MKS SA.

El parlamento de China aprobó una ley de seguridad para Hong Kong el jueves, generando temores de que pudiese poner en riesgo su autonomía y libertades especiales.

La nueva ley de seguridad en Hong Kong ha llevado a una escalada de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China en medio de las mayores críticas de Washington contra Pekín por los orígenes de la pandemia del coronavirus.

El renovado enfrentamiento ha incrementado el interés en el oro, que es visto como una inversión segura en momentos de incertidumbre política y financiera.

El lingote también recibía respaldo de nuevas medidas de estímulo, luego de que Japón aprobó un nuevo paquete de US$ 1.1 billones, mientras que la Unión Europea presentó un programa de estímulos de 750,000 millones de euros.

Entre otros metales preciosos, el paladio ganaba un 0.9% a US$ 1,952.90 la onza; el platino subía un 2.3% a US$ 837.58; y la plata avanzaba un 0.1% a US$ 17.31.