Los precios del oro subían levemente este miércoles, debido a que las preocupaciones por la propagación de la variante Delta del coronavirus aumentaban el atractivo del lingote, en tanto, los inversores esperaban las minutas de la más reciente reunión de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos.

A las 0958 GMT, el oro al contado ganaba un 0.1% a US$ 1,787.50 la onza, luego de tocar su nivel más alto desde el 6 de agosto a US$ 1,795.25 en la sesión previa. Los futuros del oro en Estados Unidos subían un 0.1% a US$ 1,790 la onza.

“Desde la caída repentina de la semana pasada, el oro se ha beneficiado de una cobertura significativa de posiciones cortas”, dijo el analista independiente Ross Norman.

“Está bastante claro que el entorno macro tal vez no sea tan optimista considerando el aumento en los casos de la variante Delta y la evidencia de eso, por supuesto, estuvo en los datos de ventas minoristas de Estados Unidos, que incumplieron por mucho las expectativas”, añadió.

Las preocupaciones sobre la variante Delta del COVID-19, de rápida propagación, y su impacto en la economía global mermaron el apetito de los inversores por activos de mayor riesgo.

Además de las preocupaciones sobre la desaceleración, las ventas minoristas de Estados Unidos cayeron más de lo esperado en julio.

Los inversores esperan las minutas de la reunión de política monetaria del banco central de Estados Unidos en julio, que se publicarán más tarde en el día, para obtener orientación sobre sus planes de reducción gradual de las medidas de estímulo.

El martes, el presidente de la Reserva Federal de Mineápolis, Neel Kashkari, dijo que podría ser “razonable” comenzar a reducir el estímulo a finales de este año, pero eso dependería del progreso en el mercado laboral.

Entre otros metales preciosos, la plata ganaba un 0.3% a US$ 23.71 la onza, mientras que el platino sumaba un 0.5% a US$ 1,002.06. El paladio trepaba un 1% a US$ 2,513.93, recuperándose del piso de casi dos meses que tocó el martes.