Oro sube por caída del dólar, pero perspectivas siguen a la baja

Una caída del dólar hacía subir los precios del oro hoy tras dos sesiones de descensos, pero los inversores se preparaban para una potencial caída del metal porque las tensiones comerciales entre Washington y China estabilizarían el billete verde.

El oro al contado subía un 0.41% a US$ 1,197.43 la onza a las 10:46 (GMT) después de caer un 0.6% el viernes, cuando marcó su tercer declive semanal consecutivo.

Los futuros del oro en Estados Unidos sumaban un 0.1% a US$ 1,202.

El índice dólar operaba ligeramente más débil después de registrar el viernes su mayor alza diaria desde el 23 de agosto.

"El problema principal es que esta preocupación sobre las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China se está traduciendo en un dólar más fuerte, y eso está afectando al oro", dijo Jonathan Butler, analista de materias primas de Mitsubishi en Londres.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de China dijo el lunes que el gobierno responderá si Estados Unidos implementa nuevos aranceles, antes de un esperado anuncio del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre nuevas tarifas por US$ 200,000 millones a productos chinos.

Los precios del oro han disminuido más de 12% desde abril, afectados por la intensificación de las tensiones comerciales a nivel global y el aumento de las tasas de interés en Estados Unidos.

Entre otros metales preciosos, la plata al contado subía un 0.9% a US$ 14.16, el platino ganaba 0.7% a US$ 797.30 y el paladio bajaba un 0.1% a US$ 976.90.