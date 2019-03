Oro sube ante caída del dólar por expectativas de próxima reunión de la FED

Los precios del oro subían el lunes debido a que las expectativas de que la Reserva Federal ( FED ) de Estados Unidos adopte un tono cauto durante el resto del año afectaban al dólar, aunque el creciente apetito por el riesgo limitaba las ganancias del lingote.

El oro al contado ganaba un 0.3%, a US$ 1,304.81 por onza, a las 10:31 GMT. En tanto, los futuros del oro en Estados Unidos avanzaban un 0.2%, a US$1,305.

La FED comenzará el martes su reunión de política monetaria, la cual finalizará el miércoles con una conferencia de prensa.

"Ante la falta de otras noticias, la inspiración (para el oro) proviene de un dólar más débil", dijo Ole Hansen, analista de Saxo Bank.

Los mercados actualmente esperan que no haya aumentos de tasas este año, e incluso se están acumulando las apuestas que apuntan a un recorte de tasas en 2020.

El índice dólar caía un 0.2%, luego de registrar la semana pasada su mayor descenso semanal desde principios de diciembre.

Las acciones globales tocaron el lunes su cota más elevada en cinco meses, ya que los operadores empezaban a descontar la postura expansiva que mostrará la FED en la reunión de política que celebrará esta semana.

Entre otros metales preciosos, el paladio bajaba un 0.1%, a US$ 1,559.25 por onza, cerca del máximo histórico de US$ 1,567.50 alcanzado en la sesión anterior; la plata ganaba un 0.4%, a US$ 15.34, y el platino subía un 0.6%, a US$ 833.