Oro sube por caída del dólar tras acuerdo comercial entre EE.UU. y México

El precio del oro subía el martes, ayudado por la debilidad del dólar tras el acuerdo comercial alcanzado entre Estados Unidos y México, pero analistas dijeron que la continua tensión entre Washington y Pekín seguirá presionando al metal dorado.

México y Estados Unidos llegaron el lunes a un acuerdo bilateral como parte de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN ) y llamaron a Canadá a aceptar los nuevos términos sobre el comercio de autos y otros asuntos para mantener el pacto trilateral.

El dólar rondaba su nivel más bajo en casi un mes frente a una cesta de destacadas monedas, mientras que activos más riesgosos como las acciones subían. Una divisa estadounidense más depreciada suele impulsar la demanda de materias primas denominadas en el billete verde.

"La principal disputa comercial, el conflicto entre Estados Unidos y China, sigue vigente, así que el acuerdo del TLCAN es solo un aspecto pequeño", dijo Daniel Briesemann, analista de Commerzbank, quien agregó que los efectos sobre los mercados del oro serán limitados.

El oro al contado subía un 0.2%, a US$ 1,213.11 la onza a las 11:15 GMT, tras cortar una racha bajista de seis días en la sesión previa y tocando un máximo de dos semanas.

Los futuros del oro para entrega en diciembre en Estados Unidos ganaban un 0.3%, a US$ 1,219.10.

El acuerdo entre Estados Unidos y México presionó a la baja al dólar frente a una cesta de seis destacadas monedas, ya que los inversores buscaron activos más riesgosos y el atractivo de la seguridad del billete verde declinaba.

En otros metales preciosos, la plata al contado mejoraba un 0.6%, a US$ 14.94; el platino ganaba un 1.2% a US$ 808.60, tras tocar un máximo de dos semanas, a US$ 808.70; y el paladio operaba estable a US$ 948, después de alcanzar los US$ 950.25, igualando el máximo de un mes y medio tocado el lunes.