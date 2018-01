Oro sube por caída del dólar tras paralización de Gobierno de EE.UU.

El precio del oro aumentaba hoy debido a un desplome del dólar a mínimos de casi tres años luego de una paralización administrativa del Gobierno de Estados Unidos, aunque un optimismo generalizado en los mercados financieros limitaba las ganancias del metal precioso.

Las acciones en el mundo capeaban la paralización en Washington, ya que los inversores parecían confiados en que el conflicto entre el presidente Donald Trump y los demócratas podrá resolverse rápidamente.

"Vimos al oro alcanzar máximos de cuatro meses la semana pasada por los temores a que un acuerdo no se alcanzara y efectivamente eso pasó. El hecho de que el oro esta mañana esté un poco indulgente sugiere que estaba extendido en precio", dijo Jonathan Butler, analista de Mitsubishi.

El oro al contado subía 0.1% a US$ 1,332.81 la onza a las 1128 GMT. El metal precioso retrocedió 0.5% la semana previa, su declive más pronunciado en un mes y medio, tras tocar máximos de cuatro meses el lunes pasado. Los futuros del oro en Estados Unidos operaban planos a US$ 1,332.90.

Con un ojo en las ganancias del oro, los retornos de la deuda del Tesoro estadounidense subían a medida que los inversores limitaban la negatividad por la paralización administrativa en Washington y, en cambio, se enfocaban en la motorización futura de la economía global.

Los crecientes rendimientos suelen pesar en el oro aumentando el costo de oportunidad de tener lingotes que no rinden intereses. También suelen impulsar al dólar, volviendo al oro, cotizado en ese billete, más costoso para los inversores fuera de Estados Unidos.

La paralización del Gobierno estadounidense entró en su tercer día el lunes y el Senado votará a las 1700 GMT para avanzar en una medida que brinde financiación temporal hasta el 8 de febrero y ponga fin al problema.

Entre otros metales preciosos, la plata caía 0.2% a 16.97 dólares, mientras que el platino subía 0.5% a US$ 1,018.30, tras tocar un máximo desde el 8 de setiembre a US$ 1,018.80, y el paladio bajaba 0.2% a US$ 1,102.40 la onza, tras alcanzar máximos históricos a US$ 1,138 la semana pasada.