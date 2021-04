Los precios del oro subían este martes a su mayor nivel en más de una semana, apoyados por un dólar más débil y una caída del rendimiento de los bonos estadounidenses, aunque el firme apetito por activos de riesgo limitaba los avances del metal.

A las 1059 GMT, el oro al contado sumaba un 0.2% a US$ 1,732.53 la onza, tras tocar su mayor nivel desde el 25 de marzo a US$ 1,738.32. Los futuros del oro en Estados Unidos subían también un 0.2% a US$ 1,732.70.

“Un dólar más bajo es la principal razón para el actual precio del oro (...) y también el rendimiento de los bonos, que durante la semana pasada no presentó una variación importante”, dijo Ole Hansen, analista de Saxo Bank.

En un factor que hace al oro menos costoso para los inversores con otras monedas, el índice dólar retrocedía un 0.3% frente a una cesta de divisas rivales, mientras que el retorno de los bonos del Tesoro estadounidense también bajaba.

Sin embargo, la demanda por el riesgo en los mercados financieros seguía siendo robusta. Las acciones globales marcaron máximos históricos luego de sólidos datos de las economías de China y Estados Unidos, reduciendo el atractivo de activos seguros como el oro.

En otros metales preciosos, la plata subía un 0.3% a US$ 24.98 la onza; el paladio sumaba un 0.2% a US$ 2,670.17; y el platino caía un 0.6% a US$ 1,201.85.