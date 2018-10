Oro sube en la apertura mientras inversores buscan activos seguros

El oro subía más de 1% el lunes a su nivel más alto en aproximadamente dos meses y medio, ya que los inversores buscaban refugio después de una fuerte caída de las acciones europeas que aumentó el nerviosismo en los mercados bursátiles mundiales.

El oro al contado subía 1.1% a US$ 1,231.45 la onza a las 11:13 (GMT), tras alcanzar su nivel más alto desde el 26 de julio a US$ 1,233.26 la onza.

Los futuros del oro en Estados Unidos subían un 1.1% a US$ 1,235.

Las acciones mundiales estaban bajo presión. Las bolsas europeas cayeron a un mínimo de 22 meses, afectadas por factores que incluyen la disputa comercial entre Washington y Pekín, el aumento de las tasas de interés en Estados Unidos, las negociaciones del Brexit y la preocupación por la desaceleración económica en China.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) dijo la semana pasada que los riesgos para el sistema financiero global, que han aumentado en los últimos seis meses, podrían incrementarse considerablemente si las presiones en los mercados emergentes se intensifican o las relaciones comerciales globales empeoran.

"Después de muchos meses, los inversionistas están buscando lingotes con mucho más interés y en consecuencia el precio se está moviendo", dijo en una nota el analista jefe de ActivTrades, Carlo Alberto De Casa.

El oro, generalmente considerado como un activo seguro de durante la incertidumbre política y económica, sigue estando aproximadamente un 10% más bajo que su máximo histórico alcanzado en abril.

En otros metales preciosos, el platino subía 1.4% a US$ 848.50 la onza, después de tocar su nivel más alto desde el 10 de julio a US$ 849.40. El paladio , en tanto, ganaba 1.7% a US$ 1,084.10 y la plata avanzaba 1.5% a US$ 14.76.