Los precios del oro subían este jueves, tras un salto de más del 1% en la sesión anterior, mientras los inversores esperan más datos para evaluar la salud económica de Estados Unidos y la posible influencia en la Reserva Federal (Fed) a la hora de fijar las tasas de interés.

A las 0928 GMT, el oro al contado ganaba un 0.24%, a US$ 1,502.90 por onza, mientras que los futuros del oro en Estados Unidos caían un 0.3%, a US$ 1,502.9 por onza.

“Tras las fuertes ganancias estamos viendo algunos retrocesos menores por toma de ganancias, mientras que el ánimo en el mercado del oro sigue positivo”, dijo Jigar Trivedi, analista de Anand Rathi Shares & Stock Brokers.

El lingote trepó un 1.4% el miércoles tras cifras decepcionantes en la contratación privada de septiembre en Estados Unidos, justo tras un sondeo que mostró que la actividad manufacturera en el país cayó a un mínimo desde 2009. Y el viernes se publican las nóminas no agrícolas de setiembre.

La debilidad de los datos presionó al dólar, que cayó a mínimos de una semana frente al euro y el yen. Además, el miércoles Estados Unidos obtuvo aprobación de la Organización Mundial de Comercio (OMC) para imponer aranceles a bienes europeos por valor de US$ 7,500 millones, lo que amenaza con desencadenar una guerra comercial transatlántica.

En el frente técnico, el oro al contado puede terminar su rebote en un rango de US$ 1,514-1,524 por onza, según un estudio del analista de Reuters, Wang Tao.

En otros metales preciosos, el platino subía un 0.2%, a US$ 888.38 por onza; la plata sumaba un 0.1%, a US$ 17.56; y el paladio ganaba un 0.2% a US$ 1,690.18.