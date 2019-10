El precio del oro operaba al alza este miércoles, en medio de la incertidumbre sobre las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China y el Brexit, antes de la publicación de las minutas de la reunión de septiembre de la Reserva Federal, que podrían arrojar luz sobre futuras alzas de las tasas de interés.

A las 0932 GMT, el oro al contado cedía un 0.2% a US$ 1,502.82 la onza, manteniéndose por encima del nivel clave de US$ 1,500 tras trepar más de un 1% en la víspera. Los futuros del oro en Estados Unidos ganaban un 0.3% a US$ 1,508.10 la onza.

Cabe recordar que Estados Unidos impuso el martes restricciones de visa a funcionarios chinos antes de las negociaciones de alto nivel del jueves. El presidente estadounidense, Donald Trump, ha dicho que los aranceles a las importaciones chinas subirán el 15 de octubre si no hay progresos en las reuniones.

Los inversores esperan ahora las minutas de la reunión de septiembre del Comité Federal de Mercado Abierto, que se publicarán a las 1800 GMT y podrían arrojar luz sobre la senda de alivio de la política monetaria.

Por otro lado, el dólar perdía terreno antes sus rivales, abaratando al lingote para los tenedores de otras divisas. No obstante, el alza del metal se veía limitado por el avance de las acciones europeas, aunque la confianza seguía frágil antes de las negociaciones comerciales y entre dudas sobre el Brexit.

En otros metales preciosos, la plata ganaba un 0.5% a US$ 17.79 la onza; el paladio cedía un 0.2%, a US$ 888.38; y el paladio mejoraba un 0.3% a US$ 1,680.81.