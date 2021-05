El oro subía el jueves gracias a la caída del dólar desde máximos de dos semanas y al descenso de los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, en una sesión en que los operadores se concentraban en datos económicos para buscar pistas sobre la estrategia de la Reserva Federal a futuro.

A las 09:48 (GMT), el oro al contado ganaba un 0.4% a US$ 1,793 la onza. Los futuros del oro en Estados Unidos subían un 0.5% a US$ 1,793.50 la onza.

“El mercado ve una probabilidad ‘más distante’ de una subida de tasas de la Fed después de las aclaraciones sobre los comentarios de la secretaria del Tesoro, Janet Yellen. Eso ha brindado apoyo al oro, con los rendimientos de los bonos gubernamentales a largo plazo cayendo de nuevo y el dólar debilitándose”, dijo Peter Fertig, analista de Quantitative Commodity Research.

“Todavía hay una oportunidad para que el oro supere la resistencia en US$ 1,800, pero actualmente tampoco es que haya una fuerte avalancha hacia el oro”, agregó.

Yellen dijo el martes que no ve fermentando ningún problema de inflación, minimizando sus comentarios anteriores sobre que podría ser necesario subir las tasas para detener el sobrecalentamiento de la economía.

Los rendimientos de los bonos referenciales del Tesoro de Estados Unidos a 10 años caían bajo un 1.6% y operaban cerca de un mínimo de una semana que tocaron el martes, reduciendo el costo de oportunidad de tener lingotes, que no rinden intereses.

El índice dólar caía un 0.3%, alejándose del máximo de casi dos semanas que tocó el miércoles.

La atención ahora está puesta en el reporte de empleo mensual que se publicará el viernes en Estados Unidos y que se espera que muestre que las nóminas de pago no agrícolas aumentaron en 978,000 puestos de trabajo el mes pasado.

Entre otros metales preciosos, el paladio perdía un 0.5% a US$ 2,957.66 la onza, luego de tocar un máximo histórico el martes de US$ 3,017.18. La plata ganaba un 0.8% a US$ 26.27 la onza y el platino cedía un 0.6% a US$ 1,233.21.