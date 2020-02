Oro sube ante propagación del coronavirus y esperanzas de reducción de tasas de interés

Los precios del oro subían este jueves ya que la rápida propagación del coronavirus fuera de China alimentó la demanda de activos seguros y aumentó las apuestas por recortes de las tasas de interés por parte de los principales bancos centrales.

A las 0836 GMT, el oro al contado ganaba un 0.6% a US$ 1,648.63 por onza, mientras que los precios subieron más de un 1% el miércoles, antes de cerrar con un avance de 0.3%. Los futuros del oro en Estados Unidos sumaban un 0.5% a US$ 1,650.50 por onza.

Dicha alza se produce en un contexto donde Gobiernos de todo el mundo intensificaban las medidas para combatir la pandemia mundial de coronavirus, mientras el número de infecciones fuera de China, origen del brote, superaba por primera vez a las que se producían dentro del país.

Por otro lado, los inversores han elevado sus apuestas de que la Reserva Federal reducirá sus tasas de interés para aliviar el impacto sobre la economía estadounidense, según un análisis de futuros de fondos de la Fed compilado por CME Group. Los mercados monetarios también consideran recortes del Banco Central Europeo y el Banco de Inglaterra.

Entre otros metales, el paladio aumentaba un 0.7% a US$ 2,807.65 por onza, luego de alcanzar un máximo récord de 2,847.50 anteriormente en la sesión. El platino subía un 0.6% a US$ 916.56 por onza y la plata ganaba un 1.0% a US$ 18.05 por onza.